Новости с выставки IFA 2019 продолжаются и очередь дошла до Huawei. Компания провела мероприятие, на котором показала несколько новинок, включая свой флагманский процессор Kirin 990 5G, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Чипсет стал первым в мире 7-нанометровым SoC с интегрированным модемом 5G. Для сравнения, его ближайший конкурент Samsung Exynos 980 построен по технологии 8 нм.

Новый процессор получил два высокопроизводительных (Cortex-A76), два средних (Cortex-A76) и четыре маленьких ядра (Cortex-A55) с частотой 2.86 ГГц, 2.36 ГГц и 1.95 ГГц соответственно. Он также включает в себя 16-ядерный графический ускоритель Mali G76, который на 6% производительней своего предшественника.

Встроенный модем обеспечивает в сетях 5G скорость загрузки до 2.3 Гбит/с и скорость отдачи 1.25 Гбит/с. В сочетании с 4G LTE, этот показатель увеличивается до 3.3 Гбит/с и до 1.32 Гбит/с. Новый процессор также получил обновлённый SoC NPU и улучшенную технологию Dual ISP для фотографий.

Кроме Kirin 990 5G Huawei ещё показал обычный Kirin 990. Процессор оснастили более слабым NPU-чипом, а также ядрами Cortex-A76 и Cortex-A55 с пониженной частотой до 2.09 ГГц и 1.86 ГГц соответственно.

Новый процессор первым получит флагманская линейка смартфонов Huawei Mate 30. Её анонс запланирован на 19 сентября.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!