Ежемесячная аудитория Day.Az перевалила за миллион читателей из Азербайджана
Ежемесячная аудитория Day.Az перевалила за миллион читателей из Азербайджана.
Такой результат достигнут благодаря формированию нового подхода к подаче материалов, современному взгляду на журналистику, новым рубрикам и проектам, внедрению технических новинок и самых современных наработок в области информационных ресурсов, обновлению движка сайта, а также еще более активному продвижению Day.Az в соцсетях и Telegram.
Отметим, что вместе с нашим азербайджаноязычным ресурсом Milli.Az, также одним из крупнейших в стране, совокупная аудитория наших сайтов превышает 2.2 миллиона читателей в Азербайджане.
Редакция и дальше продолжит радовать читателей оперативными, интересными и актуальными материалами.
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