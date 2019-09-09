Ежемесячная аудитория Day.Az перевалила за миллион читателей из Азербайджана.

Такой результат достигнут благодаря формированию нового подхода к подаче материалов, современному взгляду на журналистику, новым рубрикам и проектам, внедрению технических новинок и самых современных наработок в области информационных ресурсов, обновлению движка сайта, а также еще более активному продвижению Day.Az в соцсетях и Telegram.

Отметим, что вместе с нашим азербайджаноязычным ресурсом Milli.Az, также одним из крупнейших в стране, совокупная аудитория наших сайтов превышает 2.2 миллиона читателей в Азербайджане.

Редакция и дальше продолжит радовать читателей оперативными, интересными и актуальными материалами.

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