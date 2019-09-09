У пользователей Windows 10 вскоре появится возможность совершать голосовые звонки через смартфон прямо с компьютера. Сделать вызов, не покидая рабочего стола, можно будет из приложения Your Phone. Скриншоты новой функции выложил в твиттер пользователь Аджит (@4j17h), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Судя по изображениям, в меню Your Phone появится новая вкладка Calls ("Звонки") с номеронабирателем и поиском в адресной книге. Телефонные номера и фотографии контактов, предположительно, будут автоматически синхронизироваться между Android- и Windows-устройствами. В целом, возможности Calls стандарты для телефонного приложения: пользователи смогут отключать микрофон, сбрасывать вызов и переключить звонок на смартфон.

Your Phone, позволяющая запускать любые приложения, изначально созданные под Android, была добавлена в обновление Windows 10 October 2018, вышедшее в конце прошлого года. Благодаря этой программе, просто перетягивая файлы, можно быстро перебрасывать документы со смартфона на компьютер, мгновенно открывать сайты из мобильного браузера в настольном, синхронизировать фотографии, а также отправлять и получать сообщения.

Программы для Android отзеркаливаются на экране Windows-компьютера. На нем могут отображаться, например, мессенджеры, фотоприложения и камера, открытые на Android-смартфоне, а также уведомления и СМС. Для этого Your Phone должна быть установлена как на Windows 10, так и на мобильном устройстве.

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