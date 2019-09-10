Представленный во Франкфурте новый "заряженный" Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ рискует стать машиной-вехой: он либо запустит "гонку мощностей" на новый виток (скорее всего), либо поставит в ней жирную точку (что вряд ли). Ведь на пару с 4-дверным купе CLA 45 этот "горячий" хэтчбек получил самый мощный серийный 4-цилиндровый мотор в мире, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Полностью новый агрегат объемом 2,0 л с заводским обозначением М139 обзавелся системой комбинированного впрыска, двухпоточным турбонаддувом и тому подобное. В базовой модификации он будет развивать 387 л.с. и 480 Нм.

С таким силовым агрегатом, который работает в паре с новым 8-ступенчатым роботом и системой полного привода 4Matic+, хэтчбек A 45 сможет ускоряться до 100 км/ч за 4 секунды, а четырехдверка CLA 45 - на 0,1 с дольше. Однако, у двигателя есть и "продвинутый" вариант с увеличенным давлением наддува. Такой мотор развивает уже 421 л.с. и 500 Нм крутящего момента, а время разгона до "сотни" у новинок уменьшается до 3,9 и 4,0 с соответственно.

Максимальная скорость ограничена отметкой в 250 км/ч для стандартных версий и 270 км/ч - для более "горячих", которые традиционно будут обозначаться литерой S.

Система полного привода, которую получили компактные "зажигалки", оставляет в приоритете привод на переднюю ось, хотя и умеет распределять тягу индивидуально между задними колесами. Более того, в AMG смогли организовать условно переднеприводным новинкам и дрифт-режим, который доступен при полном отключении системы стабилизации и "ручном" режиме работы робота. Бортовая электроника получила шесть предустановок - от Slippery и Comfort до Race, и, само собой, не обошлось без фирменной телеметрии Track Pace.

В ходовой части - новые амортизаторы и усиленные рычаги (за доплату - спортивная адаптивная подвеска), а также четырехпоршневые тормоза с 350-миллиметровыми дисками на передней оси и 330-миллиметровыми - на задней и колесные диски R18 (R19 для S-версий).

Кроме того, обе модели обзавелись усиленными кузовами с дополнительными балками и распорками. В салоне же появились фирменный руль с "нулевой" отметкой, спортивные кресла и особая отделка.

По предварительным прогнозам, европейские продажи A 45 и CLA 45 подразделение Mercedes-AMG начнет уже осенью. В России новинки ожидаются в 2020 году.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!