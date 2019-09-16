Корейский производитель Samsung уже несколько лет подряд выпускает на рынок премиальную "раскладушку" с Android ОС. Похоже, этот год не станет исключением.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Наши коллеги из SamMobile раздобыли некоторую информацию об устройстве. Смартфон назовут Samsung W2020 и он получит минимальную модификацию на 512 ГБ ПЗУ UFS 3.0. Для сравнения, в предыдущем поколении (Samsung W2019) встроенной памяти было меньше: 128 ГБ и 256 ГБ.

Работать новинка, с большой долей вероятности, будет на топовом процессоре Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ ОЗУ. Кроме этого, устройство должны оснастить двойным AMOLED-экраном и тройной основной камерой, как у Galaxy S10 и Galaxy Note 10. В качестве системы выступит Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.

Пока нет точной даты анонса смартфона, но его точно должны представить до конца этого года.

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