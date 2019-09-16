Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ходе интервью Сноудена французской радиостанции France Inter журналист рассказал, что премьер-министр Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент Эммануэль Макрон предпочитает Telegram. В ответ Сноуден заявил, что использование WhatsApp министрами является "большой ошибкой". Он напомнил, что в 2014 году владельцем приложения стала компания Facebook Inc.

"Они слой за слоем удаляют различные уровни защиты", - заявил он.

По словам Сноудена, это позволяет компании при необходимости узнавать содержание разговоров и переписок пользователей.

При этом бывший сотрудник американских спецслужб также критично отозвался о Telegram.

"Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр", - отметил он.

Однако Сноуден признал, что и WhatsApp, и Telegram безопаснее, чем SMS-сообщения.

При этом он рекомендовал пользоваться мессенджерами Signal и Wire, которые, по его словам, используют лучшее шифрование.

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