Samsung анонсировала недорогой смартфон Galaxy M30s, который комплектуется, по выражению производителя, "монструозным" аккумулятором. Его емкость составляет 6000 мАч - или вдвое больше, чем у соперничающих моделей "средней руки". Объема запасливой батареи хватит на 29 часов непрерывного просмотра видео, 49 часов голосовых звонков или прослушивания музыки нон-стоп на протяжении 131 часа, обещают в компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Заявлена поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 15 Вт с кабелем USB Type-C. Другие характеристики устройства тоже весьма неплохи: 6,4-дюймовый дисплей Full HD+ типа Infinity с U-образным вырезом (покрывает 91% площади лицевой панели) и 10-нм чип Exynos 9611 с восемью ядрами.

У Galaxy M30s тройная камера. Основной 48-мегапиксельный сенсор (f/2,0) дополняют 8-мп широкоугольный объектив (f/2,2, 123 градуса) и 5-мп датчик глубины (f/2,2) для создания эффектов при съемке автопортретов. Видео можно записывать в 4K-качестве и режиме "суперслоумо".

На задней панели, над логотипом Samsung, расположен сканер отпечатков пальцев. Имеется поддержка двух SIM-карт и FM-радио. Также в наличии - 3,5-мм аудиовход для наушников.

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