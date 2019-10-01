На прошлой неделе на Android и iOS вышла долгожданная игра от Nintendo - Mario Kart Tour. Видеоигра стартовала просто с ошеломительным успехом, завоевав себе первое место в рейтинге самых популярных игр, - Mario Kart Tour загрузили более 10 миллионов раз за первые сутки, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Об успехах новой условно бесплатной игры рассказал портал Apptopia. Как показывает статистика, Mario Kart Tour обошла по популярности все остальные игры компании на мобильных платформах. Для сравнения, Pokemon Go скачали за день 6,7 млн раз, а Super Mario Run - 4,7 млн раз. Мобильный хит Clash Royale в свой первый день привлек около полутора миллионов пользователей.

Рейтинг популярности игр в первый день выхода

Mario Kart Tour доступна в AppStore и Google Play бесплатно, но с всеобъемлющим донатом. Также поиграть просто так не получится - без аккаунта Nintendo в игру не пускают, благо создать профиль можно бесплатно.

Количество инсталляций в первый день выхода

Сама игра представляет собой мобильный порт самых популярных аркадных гонок на картингах с участием знаменитых игровых персонажей вселенной Nintendo: братья Марио, Боузер, принцесса Пич и другие. В Mario Kart Tour важно не только приехать первым, но и уметь входить в дрифт, активно использовать ловушки и оружие против других участников заезда, а также собирать бонусы на трассе. Сетевой игры нет - игроки борются только с искусственным интеллектом за право занять первое место.

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