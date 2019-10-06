Эти инструкции помогут, если вы видите вместо изображения чёрный экран, получаете нечёткие снимки или не можете включить вспышку, передает Day.Az со ссылкой на lifehacker.ru.

Вместо изображения в видоискателе чёрный экран

Проверьте объектив. Удостоверьтесь, что не закрыли его пальцем или чехлом, что к нему ничего не приклеилось и он ничем не испачкан.

Включите Facetime. Возможно, сбой произошёл в штатном приложении камеры, в таком случае в других программах всё отобразится корректно. Если в Facetime или любой другой программе с камерой чёрного экрана нет, то можно выдохнуть - проблема связана с софтом. А это значит, что её наверняка удастся решить.

Закройте приложение камеры. Причём не просто выйдите из него, а найдите его в диспетчере задач и закройте свайпом. Попробуйте проверить камеру ещё раз - делайте это после выполнения каждого шага.

Перезагрузите iPhone. Можно выключить и включить смартфон либо воспользоваться экстренной перезагрузкой. На iPhone 6S и более ранних моделях она вызывается долгим нажатием кнопки питания и "Домой", на iPhone 7 и 7 Plus - долгим нажатием кнопки питания и убавления громкости, на последующих моделях - последовательным нажатием клавиш увеличения и уменьшения громкости, а потом долгого нажатия кнопки питания.

Обновите iOS. Зайдите в "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО". Если вам доступна новая версия операционной системы, обновитесь.

Откатите iPhone к заводским настройкам. Зайдите в "Настройки" → "Основные" → "Сброс" → "Сбросить все настройки".

Проблему в софте вы на этом этапе, скорее всего, устранили. Если ничего не получилось, лучше обратиться в сервисный центр.

Изображение получается размытым

Удостоверьтесь, что объектив чистый. Протрите его микрофиброй, чтобы наверняка избавиться от жирных пятен. Если обнаружите грязь или мусор под стеклом, обратитесь в сервисный центр.

Проверьте чехол. Если у вас iPhone с оптической стабилизацией (то есть модель 6s Plus и новее), проблема может быть в конфликте с металлическим чехлом или аксессуаром с магнитными элементами. Избавьтесь от всего и протестируйте камеру ещё раз.

Прибегните к лайфхакам. Возможно, вы просто резко дёргаете рукой при съёмке. Чтобы спуск происходил плавнее, пользуйтесь кнопкой громкости на iPhone или EarPods для создания кадра.

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.

Не работает вспышка

Проверьте работу лампы. Нажмите на фонарик в "Пункте управления". За его свет отвечает та же лампа, что и за вспышку. Если не работает, проблема аппаратная - помогут в сервисном центре.

Удостоверьтесь, что вспышка включена. Найдите иконку молнии в штатном приложении камеры и переведите её в значение "Вкл".

Если вспышка по‑прежнему не включается, пройдите третий, четвёртый и пятый шаги из самой первой инструкции и будьте готовы к визиту в сервисный центр.

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