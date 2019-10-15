На презентации в Нью-Йорке компания Google представила ряд "железных" продуктов. Обновления коснулись Pixel Buds - беспроводных Bluetooth-наушников со встроенным "Ассистентом" - и нового ноутбука Pixelbook Go, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

2-е поколение Pixel Buds теперь комплектуется зарядным кейсом яйцевидной формы. Как подчеркнули в Google, их инженеры изучили строение ушной раковины тысяч людей, чтобы создать форму "затычек", которая была бы удобна максимально возможному количеству пользователей.

В отличие от модели 2017 года, новинка полностью автономна - к "Ассистенту" можно обращаться даже без наличия смартфона поблизости. Также была увеличена дальнобойность Bluetooth: внутри помещений Pixel Buds 2 сохраняют стабильное подключения через три комнаты, вне - на расстоянии футбольного поля. Подключать "уши" можно к смартфонам с Android 6.0 и iOS-устройствам, пишет The Verge.

Pixel Buds 2 умеют реагировать на уровень окружающего шума и, в зависимости от него, автоматически повышать и понижать громкость. Корпус наушников устойчив к влаге и поту. Встроенный акселерометр и два микрофона отслеживают вибрации челюсти, улучшают качество аудио во время звонков - например, когда пользователь занимается в спортзале или идет по улице в ветреный день.

Аккумулятора Pixel Buds 2 хватит на 5 часов непрерывной работы. Если подзаряжать их от чехла - суммарно на 24 часа. В продажу новинка поступит в 2020 году по цене $179.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!