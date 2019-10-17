В сети появились новые подробности о следующем крупном обновлении операционной системы Windows 10. Ранее Microsoft сообщила, что Windows 10 версии 1909 с кодовым наименованием 19H2 получила название Windows 10 November 2019 Update.

Точную дату релиза компания тогда не объявила, передает IXBT.

Как рассказал теперь главный редактор WindowsCentral Зак Боуден (Zac Bowden) на своей страничке в социальной сети Twitter, переход на этап общей доступности назначен у Windows 10 19H2 на 12 ноября.

При этом новый фирменный браузер Edge компания надеется сделать частью Windows к моменту весеннего крупного обновления 20H1. К этому же сроку запланировано довести Windows 10X для двухэкранных устройств до стадии стабильной релизной версии RTM (Release To Manufacturers).

В ноябрьском обновлении Windows 10 November 2019 Update запланированы в основном исправления и доработки. Однако есть и новые функции. Поиск в "Проводнике" может искать и в учётной записи OneDrive, а с заблокированного экрана можно запускать не только Cortana, но и другие голосовые помощники. Также появилась функция добавления новых записей в календарь прямо с панели задач, расширенные возможности управления напоминаниями, и так далее.

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