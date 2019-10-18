Компания Samsung запланировала к релизу смартфон, всю лицевую поверхность которого займет дисплей, а под ним спрячется фронтальная селфи-камера. Новинка намечена к выходу на следующий год, пишет GSMArena со ссылкой на корейские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Тем не менее, Samsung все ещё занимается решением проблем технического характера. В частности, OLED-панель такого устройства искажает свет, падающий на сенсор камеры, а это приводит к ухудшению качества изображения.

Как ожидается, инженеры преодолеют трудности в самое ближайшее время, сделав OLED-экран достаточно прозрачным и разработав программный алгоритм, который сведет искажения к минимуму. В серийное производство аппарат может поступить уже в октябре. Если все пойдет по плану, Samsung намерена выпускать по 30 тысяч таких смартфонов в месяц.

Устройством с подэкранной камерой вряд ли окажется будущий флагман Galaxy S11. Скорее, это будет 2-е поколение складного Galaxy Fold либо совершенно новая, экспериментальная линейка смартфонов.

Патент на смартфон, у которого камера, динамик и даже датчики близости и окружающего освещения "прячутся" под лицевой поверхностью, Samsung получила в начале прошлого года. В теории, эта разработка позволит разместить фронтальную камеру по самому центру телефона - так, чтобы при видеозвонке собеседнику казалось, что пользователь смотрит ему прямо в глаза, а не выше.

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