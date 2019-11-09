В Google сообщили об изменениях, которые с сегодняшнего дня заметят пользователи YouTube, открыв его в браузере на компьютере или на планшете. Кому-то станет удобнее, кому-то - наоборот.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, самое заметное изменение: значки роликов на стартовой странице станут крупнее. В старом интерфейсе в разрешении 1920 на 1080 помещалось 15 роликов, в новом целиком (со значком канала и заголовком) помещаются только 8, а ещё от четырёх видны лишь верхние половины стоп-кадров.

Новый интерфейс наверняка поприветствуют те, у кого плоховато со зрением, и авторы самых популярных каналов, чей контент алгоритмы YouTube почти гарантированно проталкивают в рекомендации. Менее раскрученных видеоблогеров обновление может лишить части аудитории. Не понравится оно и тем, кто хотел бы иметь больше вариантов контента для выбора сразу после захода на сайт.

Кроме этого, YouTube реализовал возможность добавлять в видео в очередь на стартовой странице, не ставя на паузу текущий ролик. При закрытии страницы браузера очередь аннулируется - для сохранения "на потом" рекомендуют использовать плейлист "Смотреть позже".

Наконец, стала доступна ранее появившаяся в мобильном приложении функция управления рекомендациями - можно выбрать опцию "Не рекомендовать видео с этого канала", чтобы контент с него больше не появлялся в рекомендациях. Также в YouTube пообещали вскоре добавить возможность настройки стартовой страницы. На ней будут отображаться видео только по тем темам, которые выбраны пользователем.

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