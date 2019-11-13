Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) планирует запустить опцию дизлайка в комментарии, говорится в сообщении ВК. Это новшество станет доступно пользователям в начале 2020 года, передает РИА Новости.

"Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию - просто поставить дизлайк", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что в ближайшее время ВК планирует и запустить тематические ленты с отбором материалов экспертами, предоставить новые возможности для монетизации творчества и организации мероприятий, изменить подход к верификации страниц, открыть публикацию историй всем сообществам, запустить обновленное приложение и многое другое.

Так, ВК введет тематические ленты - это вкладки в "Рекомендациях", где собираются записи по конкретным темам: играм, IT, туризму, спорту, юмору, стилю и другим. Тематические ленты курируют участники открытой редакции. У каждой темы будет свой состав экспертов, которые смогут влиять на рекомендации. Экспертами могут стать активные пользователи ВК, глубоко знающие какую-то область. Эксперты голосуют за или против материалов по своей теме. Чем больше положительных откликов от редакции, тем выше алгоритмы поднимут публикацию в "Рекомендациях".

Если же эксперт будет неактивен или на материалы, которые он поддержал, поступает много жалоб, участника могут исключить из редакции. Кроме того, соцсеть запускает новый способ монетизации - VK Donut, с помощью которого подписчики смогут финансово поддерживать любимых авторов и интересные медиапроекты. Ежемесячная подписка будет оформляться прямо в ВК; получать деньги можно будет на счет VK Pay и на банковские карты; на старте комиссия ВК составит 5%, в будущем она может быть пересмотрена, уточняет соцсеть.

Также, указывает ВК, в этом году все сообщества смогут публиковать истории, которые будут сгруппированы, чтобы подписчики не потерялись в обилии контента. Интересные страницы пользователь сможет перенести в основной блок, а два сообщества, где подписчик наиболее активен, закрепятся автоматически. Кроме того, можно будет создавать новые интерактивные стикеры и прикреплять их к историям. Если пользователь нажмет на такой стикер, то сможет, не отрываясь от истории, записаться на прием к врачу, вступить в беседу, оставить комментарий, купить товар.

"ВКонтакте" также собирается пересмотреть принцип формирования ленты новостей и будет показывать наиболее популярные материалы наравне с недавно созданными записями. Также в качестве эксперимента "ВКонтакте" представит собственное издание - "Фокус", оно будет доступно в виде паблика и вкладки в разделе "Интересное" в новой версии мобильного приложения VK, рассказали в ВК.