Руководство Apple рассматривает идею создания единой подписки на все свои платные медиасервисы. Речь идет о новостной службе Apple News+ (в США - $9,99/месяц), интернет-кинотеатре Apple TV+ и музыке Apple Music, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Универсальную подписку могут ввести в 2020 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Будет ли она включать новый игровой сервис Apple Arcade, и во сколько обойдется, не уточняется. Предложив новую услугу, в компании рассчитывают увеличить подписную базу и нарастить выручку, получаемую от цифровых сервисов.

Apple уже начала экспериментировать в этой области. Недавно, пишет агентство, компания начала предлагать студентам, подписавшимся на Apple Music, бесплатный доступ к фильмам Apple TV+.

Ранее от единой подписки выиграла Amazon, предложив пользователям сервис Prime. За $12,99/месяц клиенты получают бесплатную быструю доставку не позднее 2-х дней, доступ к фильмам и музыке, неограниченное место под фото в облаке Amazon Cloud Drive, скидки в супермаркетах Whole Foods и другие бонусы. По некоторым данным, на Prime подписано более 100 миллионов человек.

Собеседники Bloomberg выразили опасения, что единая подписка Apple приведет к падению доходов издателей, участвующих в Apple News+. Сейчас компания оставляет себе около половины стоимости подписки ($9,99/месяц), вторая половина отходит журналам и газетам (The Wall Street Journal, New Yorker, Bloomberg Businessweek и другим). Если цена подписки снизится и Apple не пересмотрит условия партнерства, эти СМИ, возможно, будут зарабатывать меньше.