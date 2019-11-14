Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 13:41 по времени Восточного побережья США (21:41 Баку)", - говорится в сообщении, передает Day.Az

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Великобритании, Польше, Дании, Португалии и Греции. О сбоях в Азербайджане пока не сообщается.

По данным сервиса, большая часть пользователей не могут получать сообщения (порядка 58%), около 25% не могут подключиться к сервису, 16% не могут войти в приложение.