Специалисты iFixit добрались до нового 16-дюймового MacBook Pro, который представили несколько дней назад. Правда, пока полную разборку сделать не успели, зато в первую очередь проверили клавиатуру, которая стала одним из главных изменений, передает Day.Az со ссылкой на Gagadge.

Что нового

Раньше Apple использовала в ноутбуках клавиатуру с механизмом "бабочка", которая уже успела принести пользователям сильную головную боль. Дело в том, что внутрь попадали крошки, пыль и прочий мусор, в результате клавиши "залипали" и выходили из строя.

После многочисленных жалоб и даже нескольких судебных исков Apple все же решила сменить клавиатуру. Нового ничего не придумали, поэтому в новое поколение ноутбуков вернулась клавиатура с ножничным механизмом, который использовался до "бабочки".

Помогло?

Специалисты iFixit остались довольны этой заменой. По их словам, эта клавиатура выглядит почти так же, как в старых устройствах. А на клавиши даже можно установить старые колпачки, хотя тогда крышка будет не до конца закрываться: старые клавиши чуть выше новых.

Кроме того, клавиши легко отсоединяются, поэтому их можно без труда почистить. В итоге, с новой клавиатурой проблем должно быть намного меньше.

"Механизм клавиш нового 16-дюймового MacBook Pro почти идентичен настольной клавиатуре Magic Keyboard и моделям MacBook, которые выходили до внедрения неудачного механизма "бабочка". Новые переключатели состоят из двух пластиковых частей, за счет этого они наиболее надежны", - подытожили в iFixit.