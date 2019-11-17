Если у вас когда-нибудь был андроид-смартфон, то вы наверняка сталкивались с предустановленными приложениями. Они могут быть навязчивыми, их сложно удалить и, как оказалось - они уязвимы к вирусам, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Компания, специализирующаяся на безопасности (Kryptowire), разработала инструмент для автоматического сканирования андроид-устройств на дыры в безопасности. В тесты попали смартфоны от 29 производителей, в числе которых Samsung, Sony, Asus.

Что обнаружено?

В Kryptowire заявили, что нашли уязвимости всех разновидностей: приложения, устанавливающих на телефон различный софт, инструменты скрытой записи аудио, приложения, меняющие системные настройки. Какие-то из них активируются предустановленными приложениями, а какие-то самим пользователем. Kryptowire добавили, что нашли в общей сложности 146 дыр в безопасности.

Как такое допустили?

Как оказалось, Google хорошо известны механизмы хакеров, ведь в 2018 она запустила "Built Test Suite", который были обязаны пройти все партнеры-производители. Программе известны многие уязвимости, при обнаружении коих предустановленные приложения помечались как "потенциально опасные". Но система не может уловить все - и когда вредоносное ПО все-таки проскальзывает, поймать его уже сложно (это касается в основном довольно старых устройств, для которых редко или вообще не выпускаются обновления безопасности).