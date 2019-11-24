https://news.day.az/hitech/1178799.html Электропикап от Tesla после неудачной презентации заказали более 140 тысяч человек
Электропикап от Tesla после неудачной презентации заказали более 140 тысяч человек
Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания получила 146 тысяч заказов на новый электрический пикап Cybertruck. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Маска, 42% заказавших выбрали версию с двумя двигателями, которая может проехать 480 км на одной зарядке, 41% предпочел три двигателя (800 км на одной зарядке) и 17% остановились на одном (400 км на одной зарядке).
Ранее на презентации нового пикапа "бронированное" окно разбилось после броска металлического шара. Тогда Макс заявил, что компания обязуется исправить этот дефект.
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