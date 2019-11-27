В Казахстане создали обучающее мобильное приложение на азербайджанском языке
Казахстанские программисты создали обучающее мобильное приложение на азербайджанском языке, сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.
Игра для детей называется "IQ ушаг", что в переводе означает "IQ ребенок"
Игра бесплатна и находится в общем доступе. Она предназначена для детей старше одного года, которые только начинают говорить. Цель игры заключается в использовании картинок для изучения правильного произношения слов.
Программа создавалась изначально на казахском языке. Со временем ее перевели и на азербайджанский. Задача была упрощена схожестью языков, отметили создатели.
Отмечается, что создавали программу для азербайджанских детей, живущих в Казахстане, но со временем нашлись пользователи и в Азербайджане.
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