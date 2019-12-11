Компания Google выпустила новую версию Chrome с функцией, которая предупреждает пользователя, если его пароль был скомпрометирован в результате крупного взлома или утечки. Проверить учетную запись на "угон" ранее можно было при помощи плагина, но теперь эта возможность встроена прямо в браузер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новая функция доступна в настройках синхронизации Chrome 79, пишет The Verge. При каждом входе в аккаунты на сторонних сайтах браузер сверяется с базой утечек из примерно 4 миллиардов записей, а в случае обнаружения потенциальной угрозы - уведомляет пользователя о необходимости сменить логин и пароль. Разработчики заверяют, что используют зашифрованные копии паролей для сверки.

Также в Chrome 79 была усилена защита от фишинга. В Google говорят, что ранее использовали список сайтов-подделок, который обновлялся каждые полчаса, однако злоумышленники научились быстро переключать домены или прятаться от поисковика. Теперь же браузер распознает страницы-приманки в режиме реального времени.

Помимо этого, разработчики улучшили поддержку многопользовательского режима. Если к Chrome подключено несколько профилей, из интерфейса программы можно будет лучше понять, каким из них пользуются в текущий момент.