В московском офисе Nginx - компании-разработчика одного из самых популярных веб-серверов с открытым исходным кодом - прошли обыски в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав, возбужденного по заявлению "Рамблер интернет холдинг" (входит в состав Rambler Group). Истец утверждает, что обладает исключительными правами на веб-сервер, разработанный его бывшим сотрудником Игорем Сысоевым,.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по словам представителей компании, их права на Nginx были нарушены "в результате действий третьих лиц". "В связи с этим Рамблер Интернет Холдинг уступила права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на NGINX, компании Lynwood Investments CY Ltd, которая обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав", - заявили The Bell в Rambler Group (цитата по телеграм-каналу издания). По данным РБК, Lynwood Investments связана с Александром Мамутом - совладельцем Rambler Group.

По версии Rambler Group, любое использование Nginx без разрешения "Рамблер интернет холдинг" является прямым нарушением исключительного права. "NGINX является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000х годов в рамках трудовых отношений с Рамблером занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права", - пояснили позицию в Rambler Group.

Почему "Рамблер интернет холдинг" предъявил права на веб-сервер только сейчас, неясно. По неподтвержденным данным, основатели Nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов задержаны.

Веб-сервер с открытым исходным кодом Nginx разработал выходец из Rambler Игорь Сысоев в 2002 году. В 2011-м Сысоев ушел из Rambler и основал компанию Nginx вместе с Максимом Коноваловым и Андреем Алексеевым.

В 2012 году Сысоев дал интервью журналу "Хакер", в котором сообщил, что занимался разработкой Nginx в свободное от работы время. В его обязанности, говорил он, не входила разработка программного обеспечения.

"В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В Рамблере я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время, продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение. В Рамблере nginx начал применяться уже тогда, когда основной функционал был готов. Более того, даже первое применение nginx было не в Рамблере, а на сайтах Rate.ee и zvuki.ru." - отметил Игорь Сысоев

Созданный Сысоевым HTTP-сервер легок в настройке и оптимизирован для высоконагруженных проектов. Им пользуются Facebook, "Яндекс", "Авито", Mail.Ru Group, "ВКонтакте", WordPress и другие сайты.

Nginx - второй по популярности веб-сервер в мире. По данным BuiltWith, технологии Nginx обслуживают 29,78% из миллиона самых посещаемых ресурсов. У лидера, Apache, - 37,31%, у Microsoft IIS - 12,12%.

Весной этого года Nginx была куплена американской F5 Networks за $670 миллионов. После закрытия сделки компания сохранила свой бренд и открытость.