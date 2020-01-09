В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud

Компания Apple проверяет фотографии, загружаемые в свой облачный сервис iCloud, для того, чтобы бороться с насилием в отношении детей. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на руководителя службы защиты информации Джейн Хорват, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы используем несколько технологий для отслеживания случаев сексуального насилия над детьми", - приводит издание слова Хорват, выступавшей на международной выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Помимо этого на сайте компании сообщается, что в Apple используют "технологию распознавания изображений для того, чтобы находить и докладывать о фактах насилия над детьми".

Компания не поясняет, какое именно программное обеспечение используется для этих целей, однако, по сведениям издания, это может быть система PhotoDNA, которая сравнивает новые изображения с загруженными ранее в базу данных. Подобной технологией также пользуются Facebook, Google и Twitter.