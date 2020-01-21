Обновление ухудшило главную функцию AirPods Pro

Программное обновление оставило владельцев беспроводных наушников AirPods Pro без их основной возможности. Вместо того чтобы улучшить качество звука, апдейт сделал работу функции активного шумоподавления менее эффективной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На то, что AirPods Pro стали хуже заглушать посторонние шумы, пожаловались пользователи Reddit и форума MacRumors. Догадки подтвердили журналисты издания RTINGS, написав, что хотя последнее обновление Apple (2C54) и расширило диапазон воспроизводимых частот, качество шумоподавления "значительно ухудшилось", в особенности в области низких частот. Это означает, что из-за новой версии прошивки AirPods Pro блокируют шум поездов и самолетов не так эффективно, как раньше.

Apple прекратила рассылку 2C54, однако если эта версия была установлена, "откатиться" с нее уже нельзя. Дело в том, что AirPods Pro обновляются автоматически, без участия пользователя - когда устройство заряжается и находится рядом со смартфоном.

Новая версия прошивки ожидается в ближайшее время. Однако сроки выхода исправления в Apple не уточняют.

AirPods Pro вышли в конце октября прошлого года. У них новый дизайн, функция активного шумоподавления, а корпус защищён от капель воды и пота.