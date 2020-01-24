https://news.day.az/hitech/1196411.html Найден самый мощный смартфон в мире

Найден самый мощный смартфон в мире

Технологии, 24 января 2020 01:02 459

Неизвестный аппарат китайского бренда Realme получил рекордное количество баллов в синтетических тестах производительности. По результатам бенчмарка, найденным изданием Android Authority, этот смартфон считается самым мощным в мире, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным бенчмарка AnTuTu, девайс Realme под кодовым названием RMX2071 набрал рекордные 574 тысячи баллов. Об устройстве известно, что оно работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 и графического ускорителя Adreno 650. Предыдущий рекорд AnTuTu принадлежал Xiaomi Mi 10 Pro, который набрал 560 тысяч баллов. Оба телефона работают на одинаковом чипе.

Издание отмечает, что смартфон будет представлен на выставке Mobile World Congress 2020 24 февраля. По слухам, флагман получит поддержку 5G.

Android Authority уточняет, что производители смартфонов иногда обманывают синтетические тесты в маркетинговых целях. Однако даже во внутреннем тестировании издания аппараты Realme показывали выдающуюся производительность. В качестве примера журналисты приводят Realme X2 Pro, который по итогам внутренних тестов стал самым мощным девайсом 2019 года.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире 02:03, В мире 142
Мексиканские власти сообщили о новых подозрениях на коронавирус 01:32, В мире 283
Найден самый мощный смартфон в мире 01:02, Технологии 462
В работе Facebook произошел сбой 00:45, Технологии 595
Азербайджан как лидер в борьбе за улучшение экологической ситуации в регионе 00:02, Политика 767
Американцы без ума от шекербуры - азербайджанская кухня захватывает США - ФОТО 23 января 23:38, Общество 1 210
Власти Китая закрыли еще один город - эпидемия смертельного вируса 23 января 23:22, В мире 1 082
Вице-президент США призвал объединиться против Ирана 23 января 23:07, В мире 1 011
США расширили список санкций по Ирану 23 января 22:54, В мире 1 050
Помпео рассказал о своих планах, если Трампа переизберут 23 января 22:32, В мире 1 188
Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit 23 января 22:07, В мире 1 254
В Азербайджане выросли капиталовложения в сферу социально-экономического развития 23 января 21:53, Экономика 1 329
США ввели новые визовые ограничения для иранцев 23 января 21:42, В мире 1 393
Карабахские сепаратисты пытаются представить Шушинскую крепость "армянской" - ПРОВОКАЦИЯ 23 января 21:30, Политика 1 552
Посольство США в Ираке огородили бетонными блоками 23 января 21:21, В мире 1 463
В Шотландии проверяют четырех человек на предмет заражения коронавирусом 23 января 21:14, В мире 1 483
Эксперт рассказал, как Армения превратилась в инструмент ЦРУ в борьбе против России 23 января 21:11, Политика 1 633
Международное энергетическое агентство считает временным падение цен на нефть 23 января 21:09, В мире 1 536
Владимир Путин прибыл в Вифлеем на встречу с лидером Палестины 23 января 21:04, В мире 1 555
Азербайджанцы держат в банках почти 9 млрд манатов 23 января 21:00, Экономика 1 560
Прием заявок на аренду жилья в Азербайджане скоро будет восстановлен - ОФИЦИАЛЬНО 23 января 20:57, Общество 1 778
Минфин Китая выделил миллиард юаней на борьбу с коронавирусом 23 января 20:54, В мире 1 487
Стрелку часов Судного дня перевели вперед 23 января 20:50, В мире 1 695
В Давосе посоветовали воздержаться от рукопожатий из-за коронавируса 23 января 20:45, В мире 1 524
США ужесточат выдачу виз - с 24 января 23 января 20:40, В мире 1 808
Во Вьетнаме подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса 23 января 20:34, В мире 1 583
Иран предложил России возобновить полеты над страной в нормальном режиме 23 января 20:28, В мире 1 593
Азербайджан нарастил производство компьютеров 23 января 20:21, Экономика 1 726
Индийские компании вложили $1,2 миллиарда в экономику Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 23 января 20:15, Экономика 1 708
Вице-президент США призвал объединиться против Ирана 23 января 20:07, В мире 1 689
Авиавласти Китая потребовали возвращать билеты без штрафов 23 января 19:58, В мире 1 702
Вниманию желающих стать дизайнерами 23 января 19:51, Общество 1 894
Путин предложил пяти постоянным членам СБ ООН провести мероприятие по безопасности 23 января 19:47, В мире 1 769
Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС 23 января 19:40, В мире 1 791
Новое назначение в МВД Азербайджана 23 января 19:32, Общество 2 164
Google нашла уязвимости в браузере Apple 23 января 19:25, Технологии 1 813
Глава ЦИК Азербайджана обратился к партиям, желающим участвовать в выборах 23 января 19:18, Политика 1 808
Армения своей пропагандой пытается скрыть геноцид против мирного населения Азербайджана - ЗАЯВЛЕНИЕ МИД 23 января 19:10, Политика 2 005
Интересные факты из жизни Митяя из фильма "Джентльмены удачи" - проект "А вы знаете, что он – бакинец?" 23 января 19:01, Культура 2 771
Fransanın “Motorsport.com” portalı Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin ölkə iqtisadiyyatına töhfəsindən yazıb 23 января 18:57, Azərbaycanca 2 142
Главный инфекционист Азербайджана рассказал, что важно знать о новом коронавирусе 23 января 18:50, Общество 2 779
ПО "Азеригаз" переходит на особый режим работы в связи с резким похолоданием 23 января 18:41, Общество 2 115
В Азербайджане вырастут зарплаты врачей 23 января 18:33, Общество 2 374
В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом 23 января 18:23, В мире 2 097
В Баку открылась военно-историческая выставка "Боевой карандаш" - ФОТО 23 января 18:15, Культура 2 133
ЦИК Азербайджана расследует случай с подкупом избирателей кандидатом 23 января 18:09, Общество 2 226
На парламентских выборах в Азербайджане аккредитованы 262 международных наблюдателя 23 января 18:04, Политика 2 112
Bakcell и INNOLAND познакомили молодых девелоперов с инвесторами - ФОТО (R) 23 января 18:00, Экономика 2 161
Число кандидатов в депутаты парламента Азербайджана превысило 1440 23 января 17:56, Политика 2 122
Азербайджан осуществляет экологические программы на государственном уровне – украинский эколог 23 января 17:48, Политика 2 198
Президент Ильхам Алиев наградил Вагифа Шадлинского орденом «Шохрат» 23 января 17:43, Политика 2 681
Особое предложение от Yelo Bank! (R) 23 января 17:30, Экономика 2 344
Стрельба в ереванской гостинице - стрелявший искал Кочаряна 23 января 17:28, В мире 2 568
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yeni könüllülərin qeydiyyatına başlayıb 23 января 17:28, Azərbaycanca 2 360
Европа повысила уровень риска проникновения коронавируса до среднего 23 января 17:25, В мире 2 371
Kirayə mənzil almaq istəyənlərə VACİB XƏBƏR - RƏSMİ 23 января 17:23, Azərbaycanca 2 626
Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки - ВИДЕО 23 января 17:20, В мире 2 615
Станислав Притчин: Россия и Азербайджан могут тесно работать в тандеме, как поставщики газа в ЕС 23 января 17:15, Экономика 2 358
Элджей выступит с next-level шоу в Баку 23 января 17:11, Шоу-бизнес 2 367
В Азербайджане вырастет зарплата медперсонала - ТАБЛИЦА 23 января 17:07, Общество 5 657
Трамп назвал Илона Маска одним из великих гениев 23 января 16:58, В мире 2 472
В Париже китаянка с симптомами лихорадки обманом прошла контроль в аэропорту 23 января 16:48, В мире 2 575
Евросоюз запретил ввоз мяса птицы c Украины 23 января 16:38, В мире 2 602
Карякин будет консультантом Раджабова перед турниром претендентов 23 января 16:34, Спорт 2 641
Продолжается эксгумация останков 11 неопознанных шехидов, захороненных в Имишли - ФОТО 23 января 16:29, Общество 2 828
В Баку снизились цены на аренду жилья 23 января 16:26, Экономика 2 857
Джейхун Байрамов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" - ВИДЕО 23 января 16:23, Общество 2 779
В Баку меняется схема движения трех автобусных маршрутов 23 января 16:19, Общество 3 961
В Баку покажут легендарный фламенко-спектакль "Фрида" - ФОТО - ВИДЕО 23 января 16:05, Культура 2 696
В "Ичеришехер" появится новый парк 23 января 16:00, Общество 3 145
Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США 23 января 15:56, В мире 2 754
В Азербайджане некоторых кандидатов освободят от экзамена при приеме в докторантуру 23 января 15:50, Общество 2 812
В ЦИК Азербайджана начались тренинги для членов избирательных комиссий 23 января 15:41, Политика 2 695
В Москве прошел грандиозный юбилей Полада Бюльбюльоглу - ФОТО 23 января 15:36, Культура 3 442
В Турции предложили включить российские C-400 в оборонную систему НАТО 23 января 15:30, В мире 2 909
В Баку произошло тяжелое ДТП, образовалась пробка - ФОТО 23 января 15:23, Общество 3 553
Опыт Азербайджана может быть полезен участникам Давосского форума 23 января 15:20, Политика 2 834
"Азербайджанская свадьба" может войти в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 23 января 15:15, Культура 3 741
Главы МИД Азербайджана и Уругвая обменялись поздравительными письмами 23 января 15:12, Политика 2 776
В Баку изменили график работы ряда светофоров - Список улиц 23 января 15:00, Общество 3 230
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса 23 января 14:55, В мире 2 963
В "Ичеришехер" заработает виртуальный музей 23 января 14:48, Культура 3 046
Сона Алиева: Роль Азербайджана в обеспечении мировой энергобезопасности удостоена высокой оценки 23 января 14:42, Политика 2 965
Глава Минфина США рекомендовал Грете Тунберг поступить в вуз, прежде чем обсуждать климат 23 января 14:33, В мире 3 194
Турция выступила за вступление Грузии в НАТО 23 января 14:26, В мире 3 151
Компания Procter and Gamble Europe создаст в Баку региональный центр - ФОТО 23 января 14:17, Политика 13 240
Обсуждены вопросы сотрудничества с компанией Swiss Re для дальнейшего развития страхового рынка в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 23 января 14:14, Политика 12 834
Аскер Алекперов: "Ичеришехер" сохранит свой особый статус 23 января 14:07, Общество 3 238
Азербайджан будет жестко бороться с использованием опасного мяса в донерных 23 января 14:00, Экономика 3 328
Аскер Алекперов: Защита культурного наследия - одно из приоритетных направлений политики руководства страны 23 января 13:53, Культура 3 156
В Баку ожидается мокрый снег 23 января 13:51, Общество 14
Александр Лукашенко поздравил Михаила Гусмана с днем рождения 23 января 13:48, В мире 3 188
Государство помогает субъектам МСБ Азербайджана исследовать внутренний рынок 23 января 13:38, Экономика 3 181
Эльдар Азизов: Каждый руководящий сотрудник должен работать честно и прозрачно 23 января 13:34, Общество 3 349
Хырдаланское кладбище сносят? - Официальный ответ 23 января 13:31, Общество 4 108
Таджикистан все активнее использует транспортный потенциал Азербайджана 23 января 13:25, Экономика 3 288
Сергей Слободчук: Форум в Давосе интересен Азербайджану с тактической и стратегической точек зрения 23 января 13:19, Политика 3 243
Самый безопасный маршрут для грузоперевозок проходит через Азербайджан - политолог 23 января 13:15, Экономика 3 379
Власти Китая полностью приостановили автобусное и водное сообщение с Уханем 23 января 13:11, В мире 3 342
В Центре Гейдара Алиева выступит пятикратная обладательница "Грэмми" Дайан Ривз 23 января 13:05, Культура 3 432
Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста 23 января 12:56, В мире 3 921
Крупнейший курорт на Хайнане создал штаб по борьбе с распространением пневмонии 23 января 12:49, В мире 3 438
Азербайджан - в ТОП-50 влиятельных стран мира - МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ 23 января 12:37, Политика 3 760
В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа 23 января 12:30, В мире 3 580
Закажите бесплатный кофе в Kontakt Home и выиграйте подарок на сумму 2 400 AZN - ФОТО (R) 23 января 12:30, Экономика 3 442
Делегация ЦИК Грузии будет наблюдать за парламентскими выборами в Азербайджане 23 января 12:22, Политика 3 443
В Азербайджане стали выдавать "проездной документ" лицам со статусом беженца 23 января 12:18, Общество 4 045
Власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам 23 января 12:15, В мире 3 578
Азербайджан усилил проверки на таможне из-за смертельного китайского вируса 23 января 12:07, Общество 3 855
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев - ФОТО 23 января 12:00, Экономика 3 592
Фархад Гарашев: Все замечания предпринимателей будут учтены 23 января 11:57, Экономика 3 675
Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на острова с невоенным статусом 23 января 11:55, В мире 3 677
Десятки иностранцев получили статус беженца в Азербайджане 23 января 11:53, Общество 3 797
Более 200 международных наблюдателей аккредитовано в связи с внеочередными выборами в Азербайджане 23 января 11:51, Политика 3 551
В Кабмин предоставлен законопроект о пищевой безопасности 23 января 11:48, Экономика 3 639
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса - ФОТО 23 января 11:49, Экономика 3 623
Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем 23 января 11:43, В мире 3 695
Азербайджан обновляется, а радикальная оппозиция скатывается в пропасть - "Политшоу представляет" - Видеопроект 23 января 11:41, Политика 3 576
Очередной триумф Франгиз Ализаде: "Nağıllar" прозвучали во Франции - ФОТО 23 января 11:38, Культура 3 798
В Давосе высоко оценят вклад Азербайджана в борьбу за экологию планеты 23 января 11:35, Политика 3 687
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Как истинный патриот своей Родины, Михаил Гусман внес большой вклад в укрепление дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией 23 января 11:28, Политика 20 568
В ЦИК Азербайджана поступают обращения в связи с exit-poll на предстоящих парламентских выборах 23 января 11:26, Политика 3 608
Для пищевой безопасности в Азербайджане нужна сильная юридическая база 23 января 11:23, Экономика 3 701
В туркомпаниях Азербайджана введут новшество 23 января 11:19, Туризм 4 090
Делегация ПАСЕ встречается с представителями парламентских партий в Баку 23 января 11:14, Политика 3 660
Путин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем 23 января 11:10, В мире 3 768
В браузере Safari обнаружили несколько уязвимостей 23 января 11:06, Технологии 3 724
Доходы населения в Азербайджане выросли 23 января 11:01, Экономика 3 858
Предпринимателей необходимо информировать о санитарных нормативах 23 января 10:58, Экономика 3 948
SOCAR и "Лукойл" подписали меморандум о взаимопонимании 23 января 10:52, Экономика 3 862
В Европе откажутся от угля 23 января 10:50, В мире 3 887
В Хачмазе откроется новый центр МСБ 23 января 10:47, Экономика 3 901
В части Абшеронского района газа не будет 23 января 10:42, Общество 4 339
Международная финансовая корпорация намерена сотрудничать с Азербайджаном 23 января 10:40, Экономика 3 885
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары 23 января 10:37, В мире 4 005
Проект Филармонии "Gənclərə dəstək" представит яркий концерт 23 января 10:34, Культура 3 925
В Баку появится 11 новых станций метро 23 января 10:30, Общество 5 940
Объявлена дата выхода сгибаемого смартфона Motorola 23 января 10:25, Технологии 3 947
Баку и Минск обсуждают варианты поставок нефти в Беларусь 23 января 10:19, Экономика 3 970
В Мексики вооружили детей старше шести лет 23 января 10:09, В мире 4 067
В бакинском метро возникли задержки в движении поездов 23 января 10:00, Общество 5 010
В Баку обсуждают перспективы пищевой безопасности 23 января 09:57, Экономика 4 107
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек 23 января 09:53, В мире 4 093
Золото в Азербайджане подорожало 23 января 09:50, Экономика 4 066
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок 23 января 09:47, Политика 4 016
Азербайджанская гимнастка: Все свои силы я направлю на Кубок мира в Баку 23 января 09:44, Спорт 4 087
Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте рассказал о целях команды на Кубке мира в Баку 23 января 09:39, Спорт 4 105
Государственное агентство по туризму порадует футбольных болельщиков 23 января 09:36, Спорт 4 273
В американском штате Вашингтон неизвестный устроил стрельбу - ВИДЕО 23 января 09:34, В мире 4 241
Кубок мира в Баку для меня - большой шанс продемонстрировать свои способности – азербайджанский гимнаст 23 января 09:29, Спорт 4 130
Ещё новости