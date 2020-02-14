Качество информации в "Википедии" может страдать не только из-за намеренных искажений или плохой работы редакторов, но и потому, что она банально устаревает. В Массачусетском технологическом институте разработали машинный алгоритм, который способен обновлять статьи в онлайн-энциклопедии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Искусственный интеллект применялся в редактировании "Википедии" и раньше, однако его возможности ограничивались обновлением информации в жестко заданных шаблонах или борьбой с вандализмом. Новый алгоритм способен именно переписывать фразы, обновляя в них сведения и при этом не нарушая стилистику текста, сохраняя "человеческий" тон. Кроме того, он обучен дополнять наборы данных, применяемые для выявления фейковых новостей.

Система, основанная на машинном обучении, натренирована замечать различия между фразой в статье в "Википедии" и противоречащим ей утверждением с новыми фактами. Обнаружив противоречия, алгоритм выделяет в исходном тексте слова, которые необходимо удалить и те, которые необходимо оставить. После этого программа определяет, используя упрощённые представления фраз в "Википедии" и в источнике новой информации, как именно переписать статью.

В текущем виде разработка пока не готова к широкому применению - средняя оценка качества выдаваемого ею текста людьми составляет 4 по пятибалльной шкале для фактов и 3,85 для грамматики. Это лучше создававшихся ранее алгоритмов написания текста, но всё равно пока не позволяет писать фразы, неотличимые от написанных человеком.