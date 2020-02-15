Sony еще не определилась с ценой PlayStation 5. По словам инсайдеров, себестоимость приставки составит $450, но компания столкнулась с дефицитом комплектующих, который может негативно повлиять на итоговую стоимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, Sony обычно определяется с ценой новой PlayStation в феврале релизного года, а массовое производство запускает уже весной. С пятой приставкой компании планы изменились из-за проблем с поставкой комплектующих.

Если верить инсайдерам, то японцы не могут найти надежного поставщика памяти DRAM и NAND. За последние годы спрос на технологию вырос, так как она используется в смартфонах. С остальными компонентами проблем нет. По словам Bloomberg, Sony даже решила установить в PlayStation 5 улучшенную систему охлаждения, которая обходится компании в несколько долларов за консоль. Раньше использовались компоненты за доллар.

В итоге себестоимость приставки девятого поколения достигает $450. По словам аналитика Даниэля Ахмада, на полки магазинов консоль может попасть с ценником от $470 до $500. Издание отмечает, что Sony будет сложно продать консоль с большим ценником, так как PlayStation 4 на старте стоила $399.

В то же время стоит помнить, что PlayStation 4 также продавались в убыток на старте поколения, а затем компания вышла в плюс. С PlayStation 5 компания может повторить стратегию.

По словам главного исполнительного директора Sony Кеничиро Йошиды, судить о бизнесе нужно по количеству пользователей, а не проданных устройств. Основная прибыль Microsoft и Sony идет не столько с консолей, сколько от предлагаемых сервисов и проданных игр. Потому компаниям важно наращивать пользовательскую базу.

Bloomberg также отмечает, что вспышка коронавируса пока не сказалась на производстве PlayStation 5. К тому же компания не определилась с объемами поставок в магазины, так как из-за увеличенной цены спрос может упасть. Второе поколение PlayStation VR также в разработке, но выйдет устройство уже после старта продаж PlayStation 5.