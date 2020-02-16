Представители компаний Google, Facebook и Amazon встретились со специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы обсудить проблему распространения ложной информации о коронавирусе в Сети, сообщает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

На совещании ВОЗ поделилась с представителями компаний информацией о мерах реагирования на новости о коронавирусе, и участники подробно изложили свои собственные идеи по борьбе со вспышкой.

Главной темой обсуждения было то, как компании работают над тем, чтобы подавить распространение дезинформации. Дело в том, что из-за вспышки вирусной пневмонии в Ухани новости о коронавирусе не сходят с первых полос газет и сайтов уже несколько недель. Тогда же активизировались мошенники, которые распространяют о вирусе ложную информацию.

Так, например, на Amazon появились книги, которые разжигают страх перед вирусом, а многие производители БАДов дают ложную рекламу, что их продукция способна защитить от вируса. Поддельные новости продолжают распространяться на Facebook и других платформах социальных сетей.

В рамках защиты от мошенников YouTube отключил монетизацию видео про коронавирус и ситуацию в Ухани. Многие крупные компании создали временные должности, предполагающие проверку информации, которая касается медицины.

Совещание также включало обсуждение вопросов готовности к стихийным бедствиям и путей распространения точной информации среди потребителей.