Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии. Об этом заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Социальные сети, в частности, Facebook, безусловно, несут ответственность перед европейскими пользователями, а также перед лицом нашей демократии. Мы много говорили о необходимости серьезно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объема их контента, - заявил Бретон. - Если все социальные сети, действующие на европейском рынке, не начнут предпринимать конкретные действия в случае злоупотреблений, мы [Еврокомиссия] будем вынуждены предпринимать более жесткие меры, которые будут носить ограничительный характер", - заявил он.

Бретон также подчеркнул, что диалог с Цукербергом был "очень позитивным", и выразил уверенность, что глава Facebook верно понял сигнал европейского регулятора.