В сети появилась информация о технических характеристиках PlayStation 5 и Xbox Series X. Опубликовавший ее автор назвал себя участником группы тестирования консолей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На запись, которая появилась на форуме 4Chan, обратили внимание IT-журналисты. В ней инсайдер заявлял, что работает в компании, которая сотрудничает с Sony и Microsoft, и имеет доступ к приставкам этих производителей. Пользуясь анонимностью, источник раскрыл характеристики обеих консолей.

По его словам, обе приставки будут иметь приблизительно одинаковую производительность. Однако консоль Sony получит более мощный видеоускоритель и оперативную память, а девайс Microsoft будет иметь преимущество в мощности процессора и большой пропускной способности памяти. Инсайдер уточнил, что PlayStation 5 получит 18 гигабайт ОЗУ, твердотельный накопитель емкостью 500 гигабайт и графическую карту с производительностью 12,6 терафлопс. Xbox Series X выйдет с 16 гигабайт оперативной и SSD на один терабайт, производительность видеокарты составит 11,8 терафлопс.

Автор заметил, что у него нет информации о финальном дизайне приставки Sony. О приблизительной стоимости устройства также нет никаких данных.