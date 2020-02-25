С помощью поисковика Google пользователи мессенджера WhatsApp могут находить ссылки, позволяющие им вступать в приватные чаты. Такой способ нашел и описал журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон (Jordan Wildon) в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, утечка данных в сеть стала возможной благодаря функции приглашения в группы по ссылке. Поисковик индексирует ссылки и делает возможным переход по ним даже без приглашения от кого-либо из участников закрытого чата. Журналист пояснил, что для этого достаточно ввести chat.whatsapp.com.

Эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) узнала, что на основе этого запроса Google выдает около 470 тысяч результатов, подавляющее большинство из которых будут ссылками на вступление в закрытые группы.

Как пишет Motherboard, при их собственной проверке большинство доступных сообществ не содержали сомнительного контента. Однако журналисты интернет-издания утверждают, что некоторые из ссылок вели на группы, где обменивались порно, а перейдя по одной из них, они попали в группу сотрудников некоммерческой организации при ООН и увидели номера телефонов всех 48 ее участников.