Apple представила приложение для информирования о коронавирусе

Американская корпорация Apple представила в пятницу мобильное приложение и интернет-ресурс, которые предназначены для информирования пользователей о распространении нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Apple отметили, что приложение и ресурс созданы в сотрудничестве с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), Федеральным агентством США по чрезвычайным ситуациям и сформированной Белым домом комиссией, которая координирует усилия по борьбе с распространением вируса. Они разработаны, "чтобы помочь людям оставаться в курсе событий и предпринять надлежащие меры для защиты здоровья".

На сайте пользователю предлагается ответить на ряд вопросов о его самочувствии и возможном наличии симптомов заражения. По итогам краткого опроса предлагаются рекомендации, к примеру, обратиться к врачу, пройти обследование или соблюдать условия карантина. В Apple подчеркивают, что компания не намерена предоставлять полученную от пользователей информацию третьим лицам.

С помощью приложения и интернет-ресурса также можно получить последнюю официальную информацию о вирусе, ознакомиться с рекомендациями властей.