В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в субботу в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции, Италии, Турции и Бразилии.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (43%), у 28% возникают трудности с размещением контента, 27% пользователей жалуются на проблемы с публикацией историй.