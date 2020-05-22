В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, тестируют более удобный способ обмена контактами между пользователями с помощью QR-кодов. На новую функцию, появившуюся в бета-версии приложения для Android и iOS (2.20.171), обратил внимание сайт WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы автоматически сгенерировать персональный QR-код, в которым будут зашифрованы его имя и номер телефона, пользователь должен перейти в раздел с настройками и нажать на иконку двумерного штрих-кода. Оттуда же можно считать чужой QR-код на камеру смартфона, открыв вкладку Scan Code ("Отсканировать код").

Обмениваться QR-кодами рекомендуется только при личной встрече. Пересылать их в виде скриншота не следует - слишком высок риск, что номер телефона будет раскрыт третьим лицам. Тем не менее, WhatsApp позволит в любой момент отозвать старый QR-код и заменить его на новый.

Сейчас делиться контактами в мессенджере не очень удобно, и этого нельзя сделать внутри приложения. Сначала понадобится запустить "звонилку", открыть адресную книгу и добавить новую запись. Только после этого можно будет вернуться в WhatsApp и написать сообщение.