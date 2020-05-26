Samsung Galaxy Note 20+ рассекретили до премьеры

В сеть попала информация о дизайне, характеристиках и функциях флагманского смартфона Samsung.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, утечка данных полностью рассекретила смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20+ из флагманской линейки Samsung. Об этом сообщает Phonearena.

Смартфоны являются одними из самых ожидаемых устройств 2020 года. Отмечается, что Galaxy Note 20 получит 6,7-дюймовый экран при размерах устройства - 161,8×75,3×8,5 мм.

Note 20+ получит экран Infinity-O с минимальными рамками и размером 165×77,2×7,6 мм. По разным данным, устройство выйдет с 6,9-дюймовым или 7 дюймовым дисплеем. Над ним располагается тонкая полоска динамика.

Galaxy Note 20+ получит рамки из нержавеющей стали. На правой боковой панели располагаются кнопка питания и качель управления громкостью.