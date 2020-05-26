McLaren сократит штат на четверть из-за пандемии

Британский производитель суперкаров McLaren намерен сократить число своих сотрудников более чем четверть. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, компании придется отказаться от 1 200 рабочих мест. Сокращения коснутся как производства дорожных машин, так и персонала команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". McLaren также намерен взять кредит в размере £275 млн ($338 млн) под залог коллекции своих машин и штаб-квартиры.

Компания McLaren была основана в 1963 году новозеландцем Брюсом Маклареном и до конца 1980-х годов компания занималась разработкой исключительно гоночных автомобилей, однако в 1992 году выпустила свой первый дорожный суперкар. В настоящее время модельный ряд представлен восемью автомобилями, общее число продаж которых не превышает 1 тыс. штук в год.