Huawei выбрала замену YouTube для смартфонов, попавших под санкции

Китайский IT-гигант Huawei заключил "глобальное партнерство" с базирующимся во Франции и принадлежащим медиахолдингу Vivendi видеосервисом Dailymotion. Об этом сообщается в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В последние месяцы покупатели новых смартфонов Huawei были из-за санкций США лишены возможности комфортно смотреть ролики на популярном видеохостинге YouTube через официальное приложение. Их просмотр возможен лишь через браузер, что существенно менее удобно.

В Dailymotion сообщили, что намерены активно развивать партнерство с предустанавливаемым на все смартфоны китайской компании сервисом Huawei Video. В частности, в приложение Huawei Video интегрировали технологию воспроизведения видео от Dailymotion и дали доступ его пользователям к международному и локальному контенту, размещенному на французской видеоплатформе.

Технологии Dailymotion используют для публикации и распространения видео многие крупные мировые медиагруппы, а ее аудитория насчитывает около 250 млн пользователей. Кроме того, компания производит видеоконтент для MSN, Bing или Orange, которые сами предпочитают этим не заниматься.