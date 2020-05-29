Twitter продолжит помечать недостоверные записи специальным знаком

Социальная сеть Twitter продолжит помечать специальным знаком сообщения, которые могут содержать недостоверную информацию. Об этом в четверг заявил глава компании Джек Дорси на своей странице в соцсети на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом.

В среду глава Белого дома публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат "заглушать голоса консерваторов". Это заявление он сделал после того, как одно из его сообщений в Twitter было отмечено специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. Таким образом социальная сеть отреагировала на высказывания президента о том, что демократы, рассылая жителям ряда штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если кто-то и является ответственным за действия компании, так это я. Пожалуйста, оставьте в стороне наших сотрудников. Мы продолжим помечать некорректные или спорные сообщения, касающиеся выборов по всему миру", - написал Дорси. При этом он подчеркнул, что компания не собирается становиться "истиной в последней инстанции". "Наша цель - собрать вместе противоречащие друг другу заявления и показать информацию с разных сторон, чтобы люди сами могли оценить ее", - указал глава Twitter.

В четверг газета The Washington Post проинформировала, что 28 мая Трамп может подписать исполнительный указ, регулирующий деятельность социальных сетей в стране. Согласно источникам издания, черновой вариант документа предполагает, что жалобы о политической предвзятости соцсетей будет рассматривать Федеральная комиссия по торговле.

В то же время, как обратила внимание газета New York Post, правила поведения в соцсетях выходят за рамки исключительно внутриамериканского обсуждения. В среду Twitter отметил аналогичным знаком недостоверности две записи официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. В одной из них - от 13 марта - говорилось о "происхождении коронавируса в США", в то время как в другой, сделанной 12 марта, - о том, что "армия США могла завезти эпидемию в Ухань". Соцсеть объяснила свое решение тем, что "эта информация может ввести пользователей в заблуждение".