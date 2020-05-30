Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что решение о запуске Crew Dragon компании SpaceX еще не принято. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, запланированный на 30 мая запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погоды.

"Пока нет решения, исходя из погоды, для субботнего испытательного полета космического корабля Crew Dragon SpaceX", - написал Брайденстайн.

Он добавил, что ситуация будет еще раз оценена.

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий. Впервые с 2011 года космонавты NASA должны были полететь на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".