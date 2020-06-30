Названа польза отключения геолокации на смартфоне

Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора.

Об этом рассказал агентству Прайм эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко, передает Day.Az.

"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников, и геолокация в их числе. К примеру, если пользователь зашел в Instagram, приложение может определить, что человек находится на Красной площади, и передать эту информацию в другие приложения-партнеры", - объяснил Гриценко.

Если же ограничить доступ приложения к геолокации, то информация собираться не будет. Также пользователь может отключить определение геолокации устройства в настройках телефона, что позволит увеличить время работы смартфона от аккумулятора. Однако при использовании навигатора доступ все же придется включить.