Власти Индии заблокировали 2 крупные социальные сети

Власти Индии приняли решение о блокировке на территории страны 59 китайских приложений под предлогом "угрозы суверенитету", сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

В список запрещенных попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка".

Среди запрещенных к использованию мессенджеров и сервисов оказались WeChat, TikTok, Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends и UC Browser.

Ранее стало известно, что между китайскими и индийскими военными произошло столкновение на границе в районе долины Галван в Ладакхе. Как сообщили СМИ, с индийской стороны погибли порядка 20 человек, среди военных КНР пострадали 43 служащих.

Территориальный конфликт между странами уже приводил к пограничной войне в 1962 году.