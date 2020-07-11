Билл Гейтс высказался о пандемии

Американский миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил уверенность, что мир способен одержать победу над коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он признался, что сохраняет оптимизм на этот счет.

"Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими кризисами в области здравоохранения", - заявил Гейтс.

По его словам, в настоящее время наблюдается большой прогресс в разработке вакцины.

Он также отметил, что вакцину от коронавируса нового типа нужно дать тем, кому она действительно необходима, а не тем, кто в состоянии приобрести ее подороже.

"Если мы просто дадим вакцины и лекарства тем, кто предложит за них большую сумму, вместо тех, кому они нужны, то пандемия будет более длительной и смертоносной", - сказал Гейтс.