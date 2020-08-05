США примут меры в отношении TikTok в ближайшие дни

Американская администрация намерена в ближайшие дни принять меры в отношении китайской социальной сети TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Я не буду забегать вперед. Об этом говорил президент [США Дональд Трамп]. Он вместе с госсекретарем [Майклом] Помпео говорил о том, что США в ближайшие дни примут меры в отношении китайских приложений, включая TikTok, в связи с риском для национальной безопасности. Мы все согласны с тем, что необходимы перемены, особенно в отношении TikTok, которая собирает значительные объемы личных данных о пользователях [в США]. Это неприемлемо", - подчеркнула пресс-секретарь.

Говоря о торговой сделке с Китаем, она добавила, что Трамп "сосредоточил свое внимание" на ситуации вокруг TikTok и "защите личных данных миллиона американцев". Макинэни призвала Пекин соблюдать свои обязательства в рамках первой фазы американо-китайского торгового соглашения.

Ситуация вокруг TikTok

3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая компания из США должна заключить сделку по приобретению TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории Соединенных Штатов. 31 июля президент сказал, что планирует запретить TikTok на территории США. До этого агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что президент собирается вынудить ByteDance отказаться от доли в американском подразделении TikTok, чтобы компания не могла контролировать работу приложения в стране. Опасения администрации Соединенных Штатов в отношении соцсети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Microsoft в воскресенье заявила о готовности продолжать переговоры о приобретении американского подразделения TikTok у ByteDance. Компания Соединенных Штатов планирует завершить эти переговоры к 15 сентября. Предполагается, что в случае успеха сделки к Microsoft перейдет также контроль за операциями приложения в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская корпорация пообещала, что информация пользователей соцсети в США под ее руководством не будет передана за пределы страны.