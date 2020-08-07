Сенат США запретил пользоваться TikTok

Сенат США проголосовал за запрет на использование китайской социальной сети TikTok на принадлежащих государству устройствах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, решение было принято единогласно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении американских властей запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.

Позднее он начал наставить на покупке всей соцсети TikTok американской компанией и выплате доли в бюджет США.