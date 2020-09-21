TikTok не уйдёт из США: Трамп одобрил сделку с Oracle и Walmart

Социальная сеть TikTok официально объявила о достижении соглашения с компаниями Oracle и Walmart, в рамках которого будет частично выкуплен американский бизнес видеосервиса и урегулирован вопрос безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trashbox, президент США Дональд Трамп одобрил проведение сделки. Анонс состоялся всего за несколько часов до того, как Министерство торговли США готовилось запретить использование и дальнейшую загрузку TikTok на территории страны.

В результате сделки будет создана новая независимая компания TikTok Global. Oracle и Walmart перед первичным публичным размещением акций смогут приобрести совокупную долю в размере до 20% - Oracle планирует купить 12,5%, Walmart предварительно согласилась купить 7,5%. Штаб-квартира TikTok Global расположится, вероятнее всего, в Техасе и обеспечит не менее 25 000 рабочих мест. За хранение и защиту пользовательских данных полностью станет отвечать Oracle, базирующаяся в США. Главный исполнительный директор Walmart Даг Макмиллон (Doug McMillon) войдёт в совет директоров TikTok Global, согласно заявлению ритейлера. Четыре из пяти мест в совете займут американцы.

По условиям соглашения, TikTok Global получит полный доступ к просмотру исходного кода и будущим обновлениям TikTok, чтобы убедиться, что материнская компания не использует бэкдоры для сбора данных и слежки за 100 млн американских пользователей приложения. Во владении ByteDance при 40% американских инвесторов останется большинство активов TikTok и контроль над фирменным алгоритмом, также китайскому интернет-холдингу перейдёт 80% акций новой американской компании.

Кроме того, TikTok Global по просьбе Трампа дала согласие пожертвовать более 5 млрд долларов на развитие образования в виде новых налогов Казначейству. Реакция китайских государственных СМИ оказалась положительной. Теперь сделку должно подписать правительство Китая.