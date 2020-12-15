В США электрокары с солнечными батареями раскупили за день

В США компания Aptera Motors продала в течении суток всю партию из 330 электромобилей с солнечными батареями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Independent.

Солнечные батареи расположены в верхней части кузова авто и дают дополнительную энергию для преодоления дополнительных 62 километров в день.

"40 миль - это немного, но это все равно, что припарковать машину и за ночь волшебным образом заправить ее двумя галлонами бензина", - сказал соучредитель Aptero Стив Фамбро.

Необычная каплевидная форма разработана с учетом максимальной аэродинамической эффективности, позволяющей потреблять меньше энергии для движения. Цена электромобиля составляет 26 тысяч долларов США.