В США электрокары с солнечными батареями раскупили за день - ВИДЕО
В США компания Aptera Motors продала в течении суток всю партию из 330 электромобилей с солнечными батареями.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Independent.
Солнечные батареи расположены в верхней части кузова авто и дают дополнительную энергию для преодоления дополнительных 62 километров в день.
"40 миль - это немного, но это все равно, что припарковать машину и за ночь волшебным образом заправить ее двумя галлонами бензина", - сказал соучредитель Aptero Стив Фамбро.
Необычная каплевидная форма разработана с учетом максимальной аэродинамической эффективности, позволяющей потреблять меньше энергии для движения. Цена электромобиля составляет 26 тысяч долларов США.
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