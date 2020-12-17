https://news.day.az/hitech/1299083.html Twitter будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса
Twitter будет удалять дезинформацию о вакцинах от коронавируса
Соцсеть Twitter заявила, что будет удалять публикации, содержащие ложную информацию о вакцинах от COVID-19. Об этом сообщает телеканал CNBC, Day.Az со ссылкой на Известия.
Со следующей недели будут удаляться твиты, в которых утверждается, что вакцинация используется "для намеренного вреда или контроля над населением". Также будут убирать заявления о негативных последствиях вакцинации либо о том, что COVID-19 не существует, а потому вакцинация не нужна.
В начале 2021 года планируется отмечать сообщения, которые способствуют распространению необоснованных слухов, спорных заявлений или неполной и вырванной из контекста информации о вакцинах.
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