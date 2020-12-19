В работе Snapchat произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Snapchat наблюдается в пятницу в США. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (80%) испытывает проблемы с отправкой контента, а еще у 18% наблюдаются сложности с получением сообщений и обновлением страницы.