https://news.day.az/hitech/1299682.html В работе Snapchat произошел сбой
В работе Snapchat произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Snapchat наблюдается в пятницу в США. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным сервиса, основная часть проинформировавших о неполадках пользователей (80%) испытывает проблемы с отправкой контента, а еще у 18% наблюдаются сложности с получением сообщений и обновлением страницы.
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