Windows Core OS просочилась в Сеть

Еще в 2018 году стало известно, что Microsoft создает новую современную версию операционной системы Windows 10 для ПК под кодовым названием Polaris. Операционная система должна была выйти под названием Windows Core OS и включать версию Andromeda для складных мобильных устройств, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Ходили слухи, что новая операционная система Windows Core OS устранит большую часть устаревшего кода и проблем совместимости, которыми есть у Windows 10. Позже Microsoft отменила Polaris и Andromeda и переключилась на Windows 10X, а теперь в Сеть просочилась ранняя сборка Windows Core OS.

Данная версия датируется 2018 годом, она не имеет графического интерфейса. Поскольку это сырая версия, которая может содержать различные проблемы, специалисты не рекомендуют пытаться устанавливать её на ваш основной компьютер. Это сборка RS3 RTM, которая совместима с архитектурой ARM32. Это означает, что операционную систему можно установить, например, на устаревшем Surface RT.

Предполагалось, что Polaris будет модульной версией Windows, предлагающей лучшую гибкость, управление питанием и производительность. Ещё раз стоит отметить, что эта операционная система больше не находится в разработке, она была заменена на Windows 10X, которая должна появиться весной этого года.