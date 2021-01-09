Акции Twitter упали почти на 4% после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter упали почти на 4% на торгах в США после блокировки соцсетью аккаунта действующего президента США Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Акции Twitter торговались по $49,54 перед закрытием торгов, что на 3,77% ниже, чем днем.

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего Трампа. До этого было были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.